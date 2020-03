Lipstick nails. Nowy trend z Instagrama. Czy wszystkim przypadnie do gustu?

Jeden z najnowszych trendów z Instagrama, czyli lipstick nails, ma tyle samo zwolenniczek co przeciwniczek. Nic dziwnego, w końcu proponowany kształt paznokci niekoniecznie przypadnie do gustu wszystkim kobietom. Charakterystyczne ścięcie przy lipstick nails na pewno zwraca na siebie uwagę. Zobacz, jak zrobić podobne paznokcie.

Czym są lipstick nails?

Lipstick nails to nic innego jak paznokcie wypiłowane na kształt... szminki. Dla wielu osób może być to śmieszne i niewiarygodne, ale przeglądając najnowsze trendy z Instagrama, okazuje się, że jest to niewątpliwy hit na wiosnę. Jeśli też lubisz nowinki urodowo-modowe, na pewno zgodzisz się z tym, że lipstick nails są ciekawe, lecz z drugiej strony nieco niepraktyczne.