Ma smykałkę do mody. Spójrz, co zrobiła z torebką na ściance

Aleksandra Domańska za każdym razem, kiedy staje na ściance, udowadnia, że moda to przestrzeń, która pozwala jej wyrazić siebie. Jest kreatywna, odważna, pomysłowa, a trendy dopasowuje do swojego indywidualnego stylu - nigdy odwrotnie. Na event marki Falconeri Ola Domańska przyszła w wielkiej marynarce , która imitowała sukienkę, a klasyczny pasek zastąpiła torebką. Moda kocha tych, którzy idą pod wiatr.

Aktorka ceni sobie modę zrównoważoną. Często odwiedza second handy, pokazuje fanom zdobycze z lumpeksów, daje nowe życie starym rzeczom , a jeden element stylizuje na kilka różnych sposobów. Na event wybrała czarną marynarkę. Nic szczególnego? A jednak fason oversize, boczne zapięcie i długie rękawy sprawiły, że marynarka wyglądała niebanalnie, udając formę sukienki.

Pod spód artystka włożyła czarny golf, który stanowi bazę i podstawowy element garderoby kapsułowej. Cienkie rajstopy połączyła z brązowymi kozakami ze skóry, których kwadratowy obcas i długość przed kolano wyraźnie nawiązywała do mody lat 70 . Jej uszy zdobiły złote i okrągłe kolczyki, ale całe show skradła torebka, która wcale nie zawisła na ramieniu Aleksandry Domańskiej ani nie wkroczyła na salony w ręku artystki.

Ponadto wciąż służył jako funkcjonalne miejsce do przechowania podstawowych elementów - telefonu, kluczy i szminki. Tym samym torebka trzymająca się talii uwolniła kobiece ręce, zapewniając Oli Domańskiej pełną swobodę i nieszablonowy styl .

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!