Machulscy mają zdolną córkę. Nie każdy wie, czym się zajmuje

- Do 14-15. roku życia rodzice byli moimi najlepszymi przyjaciółmi. Byli bardziej interesujący niż koledzy z klasy. Potrafiłam nie pójść do szkoły, żeby pójść z nimi do kina czy do teatru (...). Poznając nowych ludzi, starałam się nie podawać mojego nazwiska. Chciałam zostać anonimowa, starałam się z tym nie obnosić - dodała.