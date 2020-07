Magda Mołek w czerwonej sukience. Dobrała do niej najmodniejszy dodatek sezonu

Magda Mołek opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w pięknej czerwonej sukience. Dobrała do niej ciekawą ozdobę do włosów. To najmodniejszy dodatek sezonu.

Magda Mołek nie od dziś uchodzi za jedną z najlepiej ubranych Polek. Dziennikarka zawsze wie, jak się ubrać stosownie do okazji i w czym będzie prezentować się po prostu oszałamiająco. Sukienka, w której ostatnio zapozowała do zdjęcia to świetna propozycja na lato.

Czerwona sukienka Magdy Mołek

Magda Mołek jest ostatnio niezwykle zapracowana. Niedawno otworzyła kanał na YouTube, a teraz ruszył podcast "Rozważna i erotyczna", który prowadzi wspólnie z Joanną Keszką.

Do słuchania go zachęca m.in. na swoim Instagramie, pozując w pięknej, czerwonej sukience. Magda Mołek wygląda w niej naprawdę pięknie. Od dziennikarki aż trudno oderwać wzrok. Zauważyli to także internauci.

Letnia stylizacja Magdy Mołek niezwykle im się spodobała. "Ty to we wszystkim wyglądasz szałowo", "Najpiękniejsza dziennikarka!", "Wow, czerwony, super!", "Cudnie Pani wygląda" - piszą zachwyceni obserwatorzy Magdy Mołek. Do czerwonej kreacji dziennikarka dobrała ciekawą czerwoną opaskę na włosy. To obecnie najmodniejszy dodatek sezonu.

Czerwona opaska Magdy Mołek to projekt polskiej marki Bizuu. Kosztuje 139 zł i wciąż jest dostępna na stronie marki, co oznacza, że wy też możecie ją mieć!

