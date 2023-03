Maja Staśko atakuje Friza i jego nowy program "Twoje 5 Minut". Stawia jasne żądania

Ostatni odcinek zwrócił uwagę Mai Staśko. Aktywistce szczególnie zapadła w pamięci scena, gdzie jury ocenia dwójkę uczestników: Oliwiera Kałużnego oraz Maję Firek. Para wcześniejszą noc spędziła razem w łóżku. Dociekliwy Friz dopytywał, czy było to jedno łóżko. Uczestniczka zaprzeczyła, przyznając jednak, że były ze sobą połączone. Inny członek jury, Wujek Łuki, zapytał parę czy podczas snu do czegoś między nimi doszło. Zwrócił także uwagę, że może jedno z nich tego nie pamięta. To właśnie ta wypowiedź bardzo nie spodobała się Mai Staśko.