Makaron z cukinią. Banalnie prosty przepis na doskonały makaron. Jak go przygotować?

Jak przygotować makaron z cukinią ? Sprawa naprawdę jest bardzo prosta, co sprawia wrażenie dodatkowego atutu. Potrawa złożona z makaronu oraz cukinii jest świetnym połączeniem, które na pewno zostanie docenione przez całą rodzinę. Zobacz, co jeszcze jest potrzebne do stworzenia makaronu z cukinią.

Makaron z cukinią – właściwości cennego warzywa

Makaron z cukinią to świetny patent na szybki i pożywny obiad . Dlaczego? Cukinia jest przede wszystkim bardzo potrzebna w codziennej diecie – zawiera w sobie potas w dużych dawkach, a także magnez , żelazo, witaminę C oraz beta-karoten . Dodatkowo cukinia odkwasza organizm oraz wpływa na trawienie, choć jest mało kaloryczna. W związku z taką rekomendacją nie można przejść obojętnie wobec makaronu z cukinią, który może być z powodzeniem podany zarówno dzieciom, jak i osobom na diecie.

Makaron z cukinią – jak go przygotować?

1. Umytą cukinię pokrój w półplastry o grubości 1 cm.

2. Rozgrzej olej na patelni, następnie wrzuć cukinię i duś ją do uzyskania miękkości.

3. Posiekaj drobno pietruszkę i czosnek – wrzuć do cukinii.

4. Zetrzyj ser na tarce, po czym dodaj go do sosu i duś całość na małym ogniu. Od czasu do czasu zamieszaj.

5. W osolonej wodzie ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

6. Odcedź makaron i wrzuć na patelnię z sosem.

7. Na koniec wymieszaj ze sobą wszystkie składniki.