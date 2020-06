Makijaż permanentny oczu. Jak wygląda zabieg i jakie efekty przynosi?

Makijaż permanentny oczu to idealne rozwiązanie dla kobiet, które chcą zaoszczędzić czas na codziennym malowaniu. Efekty utrzymują się nawet do kilku lat, co sprawia, że jest to zabieg, który wymaga stuprocentowej pewności. Jeśli marzysz o makijażu permanentnym oczu, ale chcesz poznać szczegóły, poniżej znajdziesz najważniejsze wskazówki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Makijaż permanentny oczu zdecydowanie ułatwia codzienne malowanie. (Getty Images)