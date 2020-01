WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 małgorzata rozenek oprac. Katarzyna Dobrzyńska 13 godzin temu Małgorzata Rozenek-Majdan w różowym golfie. Jego cena może zaskoczyć Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w pięknym, różowym golfie. Sweter skutecznie ukrywa ciążowy brzuszek. Fani są zachwyceni stylizacją oraz wyglądam celebrytki. "Ciąża ci służy" – piszą. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Małgorzata Rozenek-Majdan w golfie z siecówki (ONS.pl) Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najlepiej ubranych Polek. Jej stylizacje są zawsze szeroko komentowane. Celebrytka zdecydowanie wie, co w modzie piszczy. Najczęściej możemy ją zobaczyć w jasnych i pastelowych kolorach. W takiej też kolorystyce jest utrzymana jej ostatnia stylizacja, która bardzo przypadła do gustu obserwatorom gwiazdy. Małgorzata Rozenek w golfie z siecówki Małgorzata Rozenek-Majdan na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w jasnym, różowym golfie. Luźny sweter ukrywa ciążowe krągłości. Golf pochodzi z popularnej siecówki H&M, a jego koszt to około 99 złotych. Do pastelowego swetra celebrytka dobrała jasne spodnie oraz kozaki za kostkę w podobnym kolorze. Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowanie wie, co w modzie piszczy. Takie kozaki są hitem tej zimy. Świetnie pasują do dopasowanych spodni lub luźnych sukienek. Kreacja gwiazdy wywołała wiele pytań. Fani dopytywali, skąd pochodzą poszczególne ubrania. Pojawiło się również dużo komplementów. "Przepiękne zdjęcie", "Wyglądasz obłędnie. Zadajesz się odmieniona", "Wyglądasz kwitnąco, ciąża zdecydowanie ci służy" – pisali internauci Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne