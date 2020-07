Maseczki do suchych i zniszczonych włosów. Wykorzystaj kuchenne składniki do pielęgnacji

Nie ma nic lepszego od naturalnych maseczek do suchych i zniszczonych włosów . W końcu do ich stworzenia potrzebne są często składniki spożywcze. Nie musisz już zamartwiać się stanem swoich pasm po farbowaniu czy nadmiernej stylizacji – w kilka minut przygotujesz profesjonalne kosmetyki. Czego potrzebujesz do maseczek do suchych i zniszczonych włosów?

Maseczki do suchych i zniszczonych włosów – cud miód

Na pewno wiele dobrego słyszałaś o cudownych właściwościach pielęgnacyjnych miodu. Nie mogło go zabraknąć również w domowych maseczkach do suchych i zniszczonych włosów. W szczególności miód polecany jest osobom z blond pasmami, ponieważ delikatnie rozjaśnia włosy. Oprócz tego działa nawilżająco oraz wygładzająco, więc z powodzeniem pomoże w walce z łamliwymi i postrzępionymi końcami. Maseczka do suchych i zniszczonych włosów z miodem wspaniale działa na cebulki i przyspiesza porost. Dodaj do ulubionej maski do włosów miód naturalny – 1 łyżka miodu na 2 łyżki maski. Nałóż ją na delikatnie podsuszone pasma, po czym owiń głowę ręcznikiem i zostaw maseczkę na minimum 20-30 minut.