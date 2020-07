WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda Artykuł Sponsorowany 39 min. temu Masz dom? Ta polisa pomoże na wypadek powodzi Gwałtowne zjawiska atmosferyczne stały się integralną częścią naszej codzienności. Nikogo nie dziwią już alerty RCB informujące o nadchodzących burzach z gradem, ulewnych deszczach, silnym wietrze, podtopieniach, a nawet ryzyku powodzi. Przed żywiołem trudno się uchronić. Można jednak wykupić ubezpieczenie mieszkaniowe, które zrekompensuje ewentualne straty finansowe. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Ubezpieczenie od powodzi Gdy nadchodzi wielka woda w zasadzie nie ma jak się przed nią uchronić. Jedyne co pozostaje to dobra polisa na wypadek powodzi. Jednak ubezpieczenia mieszkaniowe są bardzo zróżnicowane. Zarówno jeżeli chodzi o zakres jak i przedmiot ubezpieczenia. Wybierając taką polisę powinniśmy więc zwrócić szczególną uwagę na jej warunki. Czyli na co? „Dobra polisa powinna chronić na wypadek zróżnicowanych zdarzeń losowych - huraganów, bardzo silnych deszczów (tzw. deszczów nawalnych), pożarów, gradu, przepięć, czy uderzenia pioruna itp. Czyli wszystkich tych zjawisk i sił natury, które mogą skutecznie zniszczyć nasz majątek dosłownie w mgnieniu oka” – komentuje Monika Ziółkowska, ekspert towarzystwa ubezpieczeń Europa. „Warto przy tym pamiętać, że ochrona na wypadek powodzi często oferowana jest jako opcja dodatkowa. Najczęściej o tym zapominamy i uświadamiamy sobie ten fakt dopiero, gdy woda stoi pod naszym domem. Dlatego zakres ubezpieczenia powinien zwrócić naszą szczególną uwagę” – dodaje Monika Ziółkowska. Wiem, co ubezpieczam Ubezpieczenie domu może chronić mury naszej nieruchomości, czyli konstrukcję budowlaną. Jednak poza murami podczas powodzi (i nie tylko) zniszczeniu mogą ulec również elementy stałe oraz ruchomości znajdujące się w naszym domu. Ważne jest więc, by posiadane przez nas ubezpieczenie obejmowało również te elementy. Woda nie wybiera. Powodziowa fala może zniszczyć w naszym domu praktycznie wszystko począwszy od sprzętu AGD, poprzez wyposażenie kuchni, szafy, poprzez zabudowy, wyposażenie łazienek, a na instalacjach kończąc. O ile sprzęt hi-fi możemy zdążyć wynieść na wyższe piętro, o tyle kosztownej podłogi, czy mebli tak szybko już nie zabierzemy. Dlatego warto poświecić tej kwestii kilka minut uwagi w momencie zakupu ubezpieczenia domu. Jakie odszkodowanie? Ważnym punktem nad którym zastanawiamy się przy wyborze polisy jest kwota ewentualnego odszkodowania, które dostaniemy w przypadku szkody. Będzie ona w dużej mierze zależna od skali zniszczeń, ale też od tzw. sumy ubezpieczenia, czyli górnej granicy odpowiedzialności towarzystwa za szkodę. Suma ta określona jest w polisie. Wiele osób robi błąd i wybiera bardzo niską sumę ubezpieczenia, dzięki czemu płaci niską składkę. Niestety, przez ten zabieg, w przypadku znacznej szkody odszkodowanie może nie wystarczyć na pokrycie strat. Dlatego kupując ubezpieczenie powinniśmy dobrze przeanalizować jaka jest wartość naszego majątku, który możemy stracić w wyniku m.in. powodzi i odpowiednio dobrać sumę ubezpieczenia. Kup z wyprzedzeniem Niestety, jeżeli woda stoi tuż za naszym progiem wówczas jest już za późno, by inwestować w polisę mieszkaniową zapewniającą ochronę przed powodzią. Dzieje się tak, ponieważ powszechną zasadą przy przypadku ubezpieczenia domów na wypadek powodzi jest stosowanie tzw. karencji. Może ona przykładowo wynosić dwa tygodnie lub miesiąc. Jest to czas, który musi upłynąć od momentu zakupu polisy do momentu, w którym zaczyna ona działać. Jeżeli więc wychodzimy z założenia, że ubezpieczenie kupimy gdy zrobi się niebezpiecznie – wówczas będzie już za późno. Dlatego ubezpieczenie domu najlepiej kupować cyklicznie, nawet jeżeli ryzyko strat wydaje się nam znikome. Jeżeli przedłużamy polisę wówczas karencja nie ma już zastosowania. Nie tylko dla domu Wbrew pozorom polisę na wypadek powodzi powinni kupić nie tylko właściciele domów, ale również domów wielokondygnacyjnych. Nierzadko powodzie dotykają bowiem mieszkań na pierwszym piętrze. Bywa nawet i tak, że fala powodziowa dotyka lokali zlokalizowanych na wyższych kondygnacjach. Najczęściej jednak powódź zalewa komórki lokatorskie zlokalizowane w piwnicach, w których trzymamy różnego rodzaju sprzęty sportowe. Dlatego powódź to nie zjawisko, które dotyka tylko właścicieli domów. Gdy budujesz O ewentualnej powodzi najlepiej myśleć już na etapie planowania i budowy domu. Dzięki zastosowaniu się do kilku, prostych wskazówek w razie kataklizmu możemy ograniczyć, a nawet uniknąć strat. Przede wszystkim zainwestujmy w dobrą konstrukcję domu używając ciężkich materiałów budowlanych, które uniemożliwiają szybkie zniszczenie, czy porwanie domu. Dobrze jest też podnieść poziom parteru stosując materiały chroniące przed wodą. O ewentualnym zalaniu powinniśmy pamiętać także planując garaż oraz inne pomieszczenia techniczne. Dobrze, by znajdowały się na parterze. Jeżeli budujemy dom na terenie potencjalnie niebezpiecznym – zainwestujmy w wały uniemożliwiające dotarcie wody do budynku. Może to być wał ziemny lub zapora betonowa, która odizoluje dom od fali powodziowej. Pamiętajmy też o rowach, które w razie zagrożenia odprowadzą wodę z posesji. Artykuł sponsorowany