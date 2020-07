WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda Artykuł Sponsorowany 30-06-2020 (14:21) Materac dla dwojga Bliskość drugiego człowieka daje poczucie bezpieczeństwa a możliwość przytulenia się do ukochanej osoby w nocy lub nawet świadomość, że znajduje się blisko wzmacnia łączące ich więzi i buduje bliskość. Cały ten efekt może jednak skutecznie popsuć dyskomfort związany ze źle dobranym materacem. Niedosypianie, obolałe ciało, rozdrażnienie wywołane niedostateczną regeneracją będą z czasem powodować coraz większe frustracje. Jako specjaliści od wygodnego snu sweetsen.pl zrobimy wszystko, by pomóc Ci dobrać idealny materac, które zadowoli zarówno Ciebie jak i Twoją drugą połówkę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Materac dla Ciebie i partnera od Sweetsen.pl Na naszej stronie dostępna jest szeroka gama produktów, wśród których konsultanci ze Sweetsen.pl dobiorą produkt stworzony idealnie dla Was. Jeżeli chcesz wiedzieć co gwarantuje wygodę dwóm, czasem zupełnie różnym osobom przeczytaj poniższy artykuł. Kupując materac niezależnie czy dla jednej czy dla dwóch osób, powinniśmy dobrać jego twardość do wagi użytkownika. Jeżeli partnerzy mieszczą się w jednym przedziale wagowym, wybór najlepszego materaca właściwie nie stanowi problemu. Jeżeli jednak różnica jest znaczna, dobrze jest pójść na kompromis i kosztem osoby lżejszej na rzecz trwałości materaca, wybrać materac według wagi cięższego partnera. Na sweetsen.pl dostępne są materace sprężynowe pocketowe (kieszeniowe), które szczególnie polecamy parom, ze względu na dużą ilość elastycznych punktów podparcia oraz jego większą trwałość. Dzięki specjalnym kieszonkom, sprężyny pracują niezależnie, amortyzując wszystkie ruchy. Osoba lżejsza nie stacza się na cięższą. Ruchy nie są wyczuwalne a partnerzy nie wybudzają się wzajemnie. Dobór zewnętrznej warstwy jest sprawą indywidualną, zależną w dużej mierze od wagi. Osoby ważące do 100 kg mogą wybierać pomiędzy materacem lateksowym, materacem termoelastycznym, materacem moletowanym, natomiast powyżej 100 kg mają do wyboru materac kokosowy, materac z trawy morskiej lub materac z końskiego włosia. Odpowiedni rozmiar materaca Jeżeli pozwala nam na to budżet oraz posiadamy przestronną sypialnię powinniśmy decydować się na jak największy rozmiar materaca. Taki, który zapewni nam odpowiednią przestrzeń i swobodę. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy przybrać dowolną, ulubioną pozycję, w razie potrzeb odsunąć się lub zbliżyć do partnera. Zmieścimy także, czasem lubiących przywędrować w nocy małych gości. Jeżeli nie dysponujemy wystarczającą ilością miejsca, na sweetsen.pl dostępnych jest mnóstwo rozmiarów materacy w wartościach zmienianych co 5 cm. Możemy więc maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Partnerzy o znacznej różnicy wagi Jeżeli dzieli Was bardzo duża różnica wagi najlepszym rozwiązaniem jest zakup dwóch oddzielnych materacy, dobranych indywidualnie do każdego z Was. Dwa mniejsze materace w jednej ramie łóżka, o różnych parametrach to zdecydowanie lepszy wybór jak jeden materac, dobrany tylko do jednej osoby.

Warto również pamiętać o tym, że na sweetsen.pl polecamy materace dwustronne. Możliwość użytkowania obu stron materaca wyraźnie zwiększa jego żywotność. Partnerzy mogą więc wymieniać się materacami i w ten sposób na dłużej zachować ich cechy. W razie problemów z wyborem serdecznie zapraszamy do kontaktu z konsultantami sklepu sweetsen.pl Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze