Mocz stopy w occie przez siedem dni. To ważne zwłaszcza latem

Ocet przede wszystkim kojarzy nam się z zakwaszaniem czy marynowaniem potraw. Oprócz tego nieraz wykorzystujemy go do przygotowania naturalnych płynów czy past do sprzątania powierzchni. Nic dziwnego – na przykład połączenie octu z sodą oczyszczoną potrafi zdziałać cuda, jeśli chodzi o czyszczenie odpływów.