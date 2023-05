To ona zastąpi ramoneskę. Lewandowska i Szroeder ubóstwiają tę kurtkę

W zależności od tego, czy poszukujesz kurtki do jazdy motocyklem, czy jedynie do noszenia na co dzień - obowiązują inne zasady. W pierwszym przypadku należy postawić na model idealnie dopasowany do sylwetki ze względu na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Zbyt luźna kurtka motocyklowa przy większej prędkości napełniłaby się powietrzem.