Mokra włoszka wraca do łask. Czym jest i jak zrobić kultową fryzurę?

Mokra włoszka to określenie fryzury, która święciła tryumfy w latach 80. i 90. Dziś ta fryzura znów wraca do łask. Podpowiadamy, jak wykonać mokrą włoszkę i komu będzie pasować.

Mokra włoszka – czym jest?

Mokra włoszka to określenie efektu mokrych włosów, czyli wet look lub out of bed. Po krótkim okresie popularności – w latach 80. i 90. – uważana była za szczyt złego gustu, obecnie znów jest jedną z najbardziej popularnych fryzur.

Na czym polega fryzura nazywana mokrą włoszką? Na efekcie niczym po wyjściu spod prysznica – włosy mają sprawiać wrażenie wilgotnych, wręcz mokrych. W latach 80. i 90. brak profesjonalnych kosmetyków zmuszał do wykorzystywania w tym celu wody z cukrem, dziś możemy sięgnąć po jeden z wielu kosmetyków zapewniających efekt mokrej włoszki.

Mokra włoszka – jak ją wykonać w domu

By wykonać mokrą włoszkę, nie potrzeba szczególnych umiejętności, a sama technika nie jest skomplikowana ani czasochłonna. Kluczem do osiągnięcia charakterystycznego efektu mokrej włoszki są odpowiednio dobrane kosmetyki do stylizacji. Warto więc sprawdzić, co oferują drogerie – wybór jest naprawdę szeroki.

Oto produkty, które możesz wykorzystać do wykonania mokrej włoszki:

pianka

żel do włosów

lakier do włosów

wosk do stylizacji

spray do stylizacji

teksturujący spray stylizujący z solą morską

Jak zrobić fryzurę à la mokra włoszka?

W mokrej włoszce włosy muszą sprawiać wrażenie mokrych, a w dodatku – nieujarzmionych. By osiągnąć ten efekt, konieczne jest nadanie włosom odpowiedniej tekstury i formy. Trudność wykonania mokrej włoszki polega na umiejętnym zastosowaniu kosmetyków w takiej ilości, by nie dały efektu tłustych i ciężkich włosów.

1. Umyj włosy i pozwól im przeschnąć.

2. Nałóż na włosy dowolnie wybrany kosmetyk – najlepiej sprawdzą się produkty dodające objętości lub zawierające sól morską, ale może to być także klasyczna pianka do włosów.

3. Wysusz delikatnie włosy.

4. W trakcie tego procesu pamiętaj, by cały czas je ugniatać, co spowoduje, że kosmyki będą delikatnie pofalowane. Cała fryzura ma sprawiać wrażenie lekko niedbałej i frywolnej.

5. Po wysuszeniu włosów możesz nałożyć na pojedyncze pasma wosk, co spowoduje, że włosy będą błyszczeć, jakby były wilgotne.

6. Jeśli zależy ci na utrzymaniu efektu, utrwal fryzurę lakierem do włosów. Posiadaczki cienkich włosów powinny uważać – nadmiar kosmetyków do stylizacji włosów może spowodować, że mokra włoszka będzie oklapnięta i mało elegancka.

Mokra włoszka – komu będzie pasować ta fryzura?

Posiadaczki długich, bardzo gęstych włosów mogą być rozczarowane – ten typ czupryny nie pozwala na uzyskanie efektu mokrej włoszki, ponieważ kosmetyki do stylizacji dodatkowo mogą obciążyć włosy, zamiast nadać im lekkości.

Klasyczna mokra włoszka wykonywana była na włosach kręconych, ale w rzeczywistości świetnie się sprawdzi także na włosach cienkich, prostych, półdługich – nawet tych, które z trudem poddają się stylizacji.

Pewien rodzaj niedbałej elegancji sprawia, że mokra włoszka będzie idealnym uzupełnieniem letnich, wakacyjnych, a wręcz plażowych stylizacji, ale nie tylko. Gwiazdy udowadniają, że mokra włoszka może być efektowna i odnaleźć się nawet na czerwonym dywanie.

Śmiało można więc powiedzieć, że mokra włoszka jest w rzeczywistości fryzurą uniwersalną i ponadczasową.

