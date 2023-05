Na co dzień występuje w kabarecie. Mało kto znał prawdę o jej związku

Agnieszka Litwin przyjechała do Sopotu nie co wcześniej, aby uczestniczyć w próbach generalnych. W przerwie między nimi znalazła chwilę na krótkie rozmowy. W wywiadzie z portalem Pomponik, artystka zdradziła, że rozstała się z mężem. Jeszcze do niedawna wiele portali podawało błędną informację, a 51-latkę pytano o to czy partner wspiera ją w "Tańcu z Gwiazdami", w którym artystka wzięła udział.