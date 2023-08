Nagrali ją na ulicy. Pisarek w spódnicy z rozcięciem

Zawód? Influencerka

Karolina Pisarek co chwila wrzuca do sieci zdjęcia, na których główną rolę odgrywa stylizacja. "Shopping is my cardio" - wyznała niegdyś modelka, co odbiło się głośnym echem i sporą krytyką także ze strony celebrytów. Niemniej jednak Pisarek nie ogranicza się podczas zakupów, prezentując na sobie najświeższe trendy.