Najlepsze i najgorsze stylizacje tygodnia. Heidi Klum nie pozostawiła wiele wyobraźni

Najlepiej ubraną gwiazdą Top Of The Top Sopot Festival 2023 okazała się... Anna Karwan. Artystka opanowała zabawę formą do perfekcji. Spodnie dzwony z ekstremalnie szeroką nogawką nawiązywały do lat 70., a przy tym fantastycznie "tańczyły" na scenie. Z kolei kwiat na ramieniu, doczepiony do idealnie skrojonego topu, momentalnie przyciągał spojrzenie i zapewniał idealne proporcje.