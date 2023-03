Najlepsze i najgorsze teściowe. Zwróć uwagę na te znaki zodiaku

5 marca to dzień, w którym doceniamy teściowe. Ta data została bowiem przypisana w Polsce do Dnia Teściowej. I to już w latach 80. ubiegłego wieku. Jeśli masz zatem dobre relacje ze swoją mamą swojego partnera, podaruj jej kwiatka czy czekoladki. Taki gest na pewno zostanie doceniony.