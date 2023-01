Natasza Urbańska gotowa na karnawał. Tym razem postawiła na cekiny

Jak nosić cekiny?

Cekiny nie wychodzą z trendów już od lat 20. XX wieku. Największą popularnością cieszyły się na przełomie lat 70. i 80. Dziś pojawiają się nie tylko na czerwonych dywanach - Chiara Ferragni, Adele czy Reese Witherspoon świetnie zestawiają je z casualowymi ubraniami na co dzień. Cekiny królują również w karnawałowych zestawach polskich gwiazd, np. Katarzyny Cichopek, Dody albo Małgorzaty Rozenek. Jak nosić cekiny, by nie wyglądać tandetnie? Błyszczące akcenty to prosty sposób na urozmaicenie codziennej stylizacji. Jeśli obawiasz się cekinowych total looków, możesz zacząć od metody małych kroków. Na początek postaw na dodatki. Srebrna torebka z połyskiem podkręci niejeden zestaw. Podobnie jak cekinowe szpilki. Będą świetnie wyglądać z małą czarną. Na co dzień sprawdzi się też cekinowa spódnica, którą możesz połączyć z czarnym bądź szarym golfem i kryjącymi rajstopami.