Nazywają go "płynnym złotem". Jedzenie tego rosołu ma same zalety

Najpierw kości i korpusy zwierzęce zalewamy trzema litrami wody i dodajemy do niej dwie łyżki octu jabłkowego. Gdy wywar zacznie wrzeć, zmniejszamy ogień pod garnkiem i gotujemy kości przez co najmniej sześć godzin. W międzyczasie do garnka z bulionem należy dodać włoszczyznę. Na koniec dodajemy sól i pieprz.