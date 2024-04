Nie tylko gotówka. Prezenty komunijne coraz bardziej wymyślne

Czy to już norma, czy przesada? Patrząc na to, że w 2023 roku niestandardowymi pomysłami na prezent komunijny było kupowanie żywych małpek i sztabek złota, raczej niewiele może nas już zdziwić. Tegorocznym (zapowiadanym) trendem jest bowiem zakładanie przez chrzestnych kont oszczędnościowych, na które regularnie przelewaliby do 18. urodzin dziecka stałe kwoty.