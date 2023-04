Nie wszystkim przypadnie do gustu. Woźniak-Starak przesadziła z jeansem?

Jeansowy total look ma swoich fanów i antyfanów. Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowanie przynależy do pierwszej grupy, co chwila pokazując się w nowym wydaniu jeansowej stylizacji. W jej rękach denim przeszedł już niemal przez każdą dekadę. Dziennikarka często sięga po jeansowe dzwony, które u boku jeansowego płaszcza z futrzanym kołnierzem, wibrują stylem latem 70. W postaci denimowej kurtki z poszerzoną linią ramion oraz spodni mom jeans – przeskakuje o dekadę wyżej. Tym razem postanowiła poszukać w jeansie nieco więcej elegancji.