Nieobecni ojcowie i ich córki. "Syndrom tatusia" dotyczy kobiet w różnym wieku

– Myślę, że temat syndromu tatusia jest bardzo szeroki. Zależało mi, aby do publikacji zaprosić psychoterapeutę - mężczyznę, ująć dwugłos. Nie chciałam, by ktoś pomyślał: "usiadły dwie kobiety i rozmawiają o sobie" – dodaje Magdalena Adaszewska.

– Wiele kobiet opowiadało mi o takim schemacie: w dzieciństwie tata wszystkiego mnie uczył, spędzał ze mną czas, zajmował się mną. Kiedy weszłam w etap dorastania, on zaczął się odsuwać. Moim zdaniem ojcowie nie mogą sobie poradzić z tym, że córka staje się kobietą, z jej budzącą się seksualnością, związanymi z tym zmianami. To już nie jest mała dziewczynka wpatrzona w tatę, a dorastająca kobieta. Wielu ojców nie daje sobie z tym rady – wspomina Magdalena Adaszewska.

W "Syndromie tatusia" zapoznamy się m.in. z historią 20-letniej Karoliny. - Płakałam w poduszkę całą noc. Bolało mnie całe ciało. Każda jego komórka. Bolało mnie złamane serce - wspomina, dodając, że kolejne lata były wyjątkowo trudnym okresem w jej życiu. - Mam ochotę znowu go o to zapytać, dlaczego, kiedy miałam 14 lat, powiedział, że już nie kocha mojej mamy (...). Tata nikomu nie dał przestrzeni na podjęcie trudnej decyzji. Podjął decyzję sam - kwituje. Karolina, jako nastolatka, była wyjątkowo nieśmiała, cierpiała na zaburzenia odżywiania. Relacja i stosunek ojca do jej osoby mocno wpłynęły na jej poczucie własnej wartości.

Ojciec Marty rozstał się z jej mamą i wyjechał do Danii, gdzie związał się z inną kobietą. Jej relacja z tatą "to kompletna porażka". W jednej z rozmów mężczyzna wykrzyczał bohaterce "Syndromu tatusia" wszelkie pretensje. - Powiedziałam, że nic nie jest w stanie wynagrodzić mi braku jego miłości, i się rozłączyłam. Ciotka przekazała mi, że tata wtedy powiedział: "Marta to chyba się na mnie obraziła"(...). Moim marzeniem jest szczera rozmowa z ojcem, gdy on mówi: "Córeczko, kocham cię, przepraszam".