Nigella Lawson wróciła. Wyznała, że nie sądziła, że dożyje 60-tki

Nigella Lawson – osobiste tragedie

"Nie jest typem osoby, która cokolwiek planuje. Chyba, że chodzi o jedzenie. Ale jeśli mam być szczera, to nigdy nie będę brać za pewnik swojego życia. Nie spodziewałam się, że dobiję do wieku, w którym teraz jestem" – powiedziała szefowa kuchni. Osobowość telewizyjna mówi wprost, że utrata matki, siostry i męża była dla niej traumatycznym doświadczeniem. Z drugiej strony, sprawiło to, że zmieniła swoje nastawienie do dojrzewania.