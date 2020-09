Nowa funkcja Kingi Dudy. Jeden szczegół zaskakuje

Kinga Duda nie dostaje wypłaty. I nie tylko

Bliski współpracownik prezydenta podkreślił też, że jest to stanowisko o charakterze wolontariatu. Zaskakujące w jego wypowiedzi jest to, że… Kinga Duda miała pełnić taką funkcję od dawna, tyle że nieoficjalnie.

Kinga Duda – jak została doradcą społecznym?

Córka Andrzeja Dudy zwróciła na siebie uwagę polskiego społeczeństwa podczas wieczoru wyborczego swojego ojca. Wtedy to zdecydowała się ona publicznie wypowiedzieć na temat osób ze środowiska LGBT+ mówiąc, że zasługują one na tolerancję.

- Chciałabym zaapelować o to, by nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu – mówiła Kinga Duda. - Niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, kogo popieramy i kogo kochamy. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje na to, by być obiektem nienawiści, absolutnie nikt.