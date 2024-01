Od ekspertki do dyrektorki. Żona Wąsika zrobiła ekspresową karierę

Z ekspertki na dyrektorkę w zaledwie kilkanaście miesięcy - tak można by pokrótce opisać karierę Romualdy Wąsik, żony byłego wiceszefa CBA, który 9 stycznia został aresztowany przez policję. To właśnie ona wystosowała w związku z tym dramatyczny apel do posłów PiS, by "nie zapomnieli o jej mężu".