Odwiedziła ponad 60 krajów. "Syberia mnie zaskoczyła"

Pierwsza podróż to wyjazd autostopem na Saharę. Z byłym chłopakiem pojechaliśmy do Dakhli. Fajnie, ale to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Potem podróż mercedesem do Gambii. Wtedy, kilka lat temu, jeszcze nie było mi tam komfortowo jako kobiecie. Kiedy wychodziłam sama, czułam, że nie wszystko mogę. Lokalsi często mnie zagadywali, przeszkadzało mi to. Teraz inaczej do tego podchodzę, to dla mnie wyraz sympatii i ciekawości.