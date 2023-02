Owiń workiem. Już nigdy nie zrobisz inaczej

Jeżeli nie czyścimy go regularnie, później możemy mieć poważne problemy z tym, by w ogóle pozbyć się zabrudzeń. Szczególnie kłopotliwą częścią, na której przypalenizna i tłuszcz osadzają się najszybciej, jest sam ruszt. W jaki sposób dbać o piekarnik, by jego mycie nie trwało w nieskończoność? Przy ruszcie mamy najwięcej zachodu, a prosta czynność może skrócić nam czas jego czyszczenia kilkukrotnie.