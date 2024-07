Padła ofiarą paperclippingu. "Czuję się jak idiotka"

Sara poznała Wojtka na Tinderze. Dawno nie spotkała tam nikogo, z kim tak dobre by się jej rozmawiało. Po tygodniu postanowili się spotkać. Przegadali ze sobą bite cztery godziny, śmiejąc się niemal non stop. Pożegnali się pocałunkiem. Mężczyzna był nią wyraźnie zainteresowany. Albo świetnie udawał. Widzieli się jeszcze kilka razy i Sara pomyślała, że trafiła na kogoś wartościowego. Czuła, że jest między nimi silna chemia. Pod koniec czwartej randki umówili się na kolejne spotkanie, jednak nigdy do niego nie doszło. Nie oznaczało to jednak, że kontakt całkowicie się urwał.

- Odpisał na to dość nijako, ale miał być zajęty. Stwierdziłam, że cóż, tak bywa. Przestał się jednak odzywać. Dopiero po prawie miesiącu napisał: "Czy wszystko u mnie okej?". Odpowiedziałam, a on napisał, co u niego i oznajmił, że chętnie by się ze mną spotkał. Chyba czując, że nie jestem pewna, czy ja tego chcę, zaczął mi prawić komplementy: że jestem piękna, ciepła, że rozmowa ze mną jest dla niego tzw. safe place. W końcu zapytałam go o brak odzewu przez miesiąc. Odpisał, że "on tak ma, wie, że to nie jest okej i przeprasza" - kontynuuje.