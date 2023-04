Pamiętacie Adama Kraśkę z "Rolnika"? Broni Agnieszkę z nowej edycji

Adam Kraśko zabrał głos. Stanął w obronie Agnieszki

W obronie rolniczki stanął jednak Adam Kraśko - bohater pierwszego sezonu programu. "Na pewno fajnie, że w nowej edycji są dwie panie. Tutaj wielki szacunek. Podziwiam je za to, że nie boją się walczyć o miłość. Trzymam za nie ogromne kciuki, by im się to udało. Czytałem niestety bardzo negatywne komentarze, jeśli chodzi o te panie. Do Agnieszki internauci mają pretensje, że w wieku 40 lat decyduje się na szukanie miłości w telewizji" - podkreśla w wypowiedzi dla serwisu Plotek.