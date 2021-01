Paris Hilton wkrótce zostanie mamą? O swojej decyzji opowiedziała na wizji

Paris Hilton ma za sobą wiele burzliwych związków, które były szeroko komentowane w mediach. Także każdy krok w karierze celebrytki był wnikliwie śledzony oraz opisywany w tabloidach. Wiele wskazuje na to, że Hilton ma już za sobą życie na świeczniku. Od pewnego czasu tworzy szczęśliwy związek, a już niedługo zamierza zostać mamą.

Rewolucja u Paris Hilton

We wtorkowym programie " The Trend Reporter" 39-letnia Paris Hilton podzieliła się wspaniałą wiadomością. Powiedziała, że rozpoczęła proces zapłodnienia in vitro, dzięki czemu być może zostanie mamą. Hilton dodała, że cały czas odczuwa wsparcie swojego partner Cartera Rauma.