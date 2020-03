Paulina Sykut-Jeżyna pokazała pokój swojej córki. To królestwo prawdziwej księżniczki

Przy okazji akcji #zostańwdomu Paulina Sykut-Jeżyna pokazała, jak spędza czas z rodziną. Na swoim profilu udostępniła fotografię z pokoju swojej córki. Trzeba przyznać, że dziewczynce niczego nie brakuje.

Ostatni dni zmusiły nas do spędzania więcej czasu w domu, z naszymi najbliższymi. Daje się to we znaki niektórym rodzicom, a niektórzy bardzo cieszą się z tych chwil, bo w końcu mogą poświęcić całą uwagę swoim pociechom. Do tego drugiego grona zdecydowanie zalicza się Paulina Sykut-Jeżyna, która chce produktywnie wykorzystać ten czas.