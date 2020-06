Aminokwasy na włosy. Czy rzeczywiście są potrzebne? Poznaj ich szerokie działanie

Aminokwasy na włosy – czym są kwasy aminowe?

Najprościej ujmując, aminokwasy są podstawowym budulcem wszystkich białek. Znane także pod nazwą kwasów aminowych, pochodzą ze związków organicznych żywych organizmów. Każdy organizm potrzebuje aminokwasów do prawidłowego funkcjonowania, ponieważ są one odpowiedzialne za białka, a te z kolei stanowią podstawę skóry, mięśni, paznokci oraz włosów. Jak widzisz, aminokwasy są wręcz niezbędne do pracy całego systemu.