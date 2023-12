"Penny dating", czyli nowy rodzaj manipulacji. Tak ją rozpoznasz

Nie chcesz, aby ktoś wpuścił cię w maliny? Działaj od razu

Erika, autorka nagrania o "penny dating" doradza, co należy zrobić, jeżeli tylko zaczynamy mieć wątpliwości co do partnera. Powołując się na jeden z artykułów "Psychology Today" kobieta wyjaśnia, aby od razu porozmawiać z drugą osobą. Powiedzieć, że widzimy jej zmianę w zachowaniu i spadek zaangażowania. Zapytać wprost, czym jest to spowodowane. Porady tiktokerki obejrzało już ponad 7 milionów użytkowników popularnej aplikacji społecznościowej.