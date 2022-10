Piękna jak z obrazka. Co jeść, by poprawić wygląd skóry, włosów i paznokci?

Nasz organizm podlega nieustannym przemianom. Komórki i tkanki ulegają odnowie, dlatego powinniśmy pamiętać o dostarczaniu im ważnych składników budulcowych. O konieczności ich uzupełniania decyduje po prostu… głód. W trakcie jedzenia zaspokajamy ważne potrzeby – także energetyczne. Najwięcej kalorii dostarczają węglowodany, a następnie tłuszcze i białka. Jednak dla zachowania nie tylko zdrowia, ale i urody potrzebujemy czegoś więcej, a konkretnie witamin i mikroelementów. To właśnie one wpływają korzystnie na nasz wygląd zewnętrzny, ale również samopoczucie. O jakich składnikach powinnyśmy pamiętać, aby nasza skóra była miękka, gładka i promienna, włosy lśniące, a paznokcie mocne? Przedstawimy to jak najbardziej obrazowo!