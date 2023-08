Pies często liże łapy? Przyczyny mogą być poważne

Dlaczego pies liże łapy?

Jeżeli twój pies od czasu do czasu liże łapy, bez obaw. Jest to naturalne zachowanie z jego strony. Pies liże łapy każdego dnia, aby utrzymać higienę osobistą. Czasem w ten sposób rozładowuje także emocje. Problem pojawia się wtedy, kiedy jest to zbyt częste.