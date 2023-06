Poczuj zapach wolności Nowa kolekcja perfum i chust Martyny Wojciechowskiej dla W.KRUK

Natura jest pełna niepowtarzalnych zapachów, a jednym z najważniejszych zmysłów człowieka jest węch. Jak pachnie powietrze, ogień, ziemia czy woda? To tajemnica, którą pomagał mi odkryć perfumiarz Jakub Pietrynka. Żywioły zamknięte we flakonach W.KRUK to efekt naszych wielogodzinnych dyskusji, długich poszukiwań odpowiednich składników i testowania wielu kompozycji. A także odkryć i inspiracji, często bardzo nieoczywistych, zmiennych i zaskakujących jak same żywioły. To próba utrwalenia ulotnych zapachów świata. Wierzę, że każde z perfum, które powstały kryją w sobie energię i moc żywiołu, który reprezentują – opowiada Martyna.