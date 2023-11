Pokazała klasę. Patrzyli na nią jak w obrazek

Aktorka włożyła czarny sarafan o długości do połowy uda, który wyglądał jak przedłużana kamizelka. Dwurzędowa sukienka zapewnia wiele możliwości stylizacyjnych , ale Olga Bończyk postanowiła wykorzystać eleganckie ubranie w towarzystwie kryjących rajstop oraz czarnych botków na fikuśnym i fantazyjnym obcasie.

Olga Bończyk przewiązała wstęgi w ciekawej formie, imitując francuski żabot , który zanim trafił w ręce kobiet, zdobił męskie fraki. Tym samym aktorka wprowadziła do stylizacji jeden z naczelnych detali paryskiego szyku, ale też niuans nawiązujący do dawnej mody prosto z królewskiego dworu.

