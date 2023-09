Poleciała na wakacje do Egiptu. Po 10 dniach była zaręczona

Historię Giny opisał "The Sun". Kobieta przyjechała na wakacje do Egiptu w 2021 roku niedługo po rozwodzie, ponieważ potrzebowała trochę czasu dla siebie. Przed rozstaniem zawsze chciała odwiedzić ten kraj, jednak nie mogła na to namówić ówczesnego męża. Chociaż ten wreszcie się zgodził, wyjazd nie mógł się odbyć z powodu pandemii COVID-19. Wkrótce para rozstała się.