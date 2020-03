Polski Związek Głuchych ma petycję do rządu. Chodzi o koronawirusa

Środowisko osób niesłyszących ma dość dyskryminacji i ograniczonego dostępu do informacji. Szczególnie teraz, gdy sytuacja jest napięta, żądają tłumaczenia wszelkich konferencji i komunikatów. Polski Związek Głuchych wystosował specjalny apel.

Od wielu lat osoby Głuche, słabosłyszące i niewidome walczą o swoje prawa do pełnego dostępu do telewizji. Obecna ustawa o radiofonii i telewizji wymaga od nadawców tylko 10% dostępnych programów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. W polskiej telewizji ta średnia programów wynosi 18,5%, jednak są to głównie seriale.