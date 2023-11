Posłanka KO w KRS. Tak mówią o pierwszym posiedzeniu rady

Sześć lat temu PiS powołało do życia ustawę, która umożliwiała przerwanie kadencji 15 sędziów należących do KRS. Wedle zawartych w niej ustaleń część członków wybiera Sejm. Wprowadzone zmiany od razu wywołały poruszenie m.in. wśród środowisk prawniczych. Do sprawy odniósł się wówczas sam Europejski Trybunał Praw Człowieka, podkreślając, że polska KRS o takim składzie nie gwarantuje politycznej niezależności.