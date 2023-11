Postawiła na róż. Wygląda o kilkanaście lat młodziej

Małgorzata Pieczyńska w "M jak miłość" od dziewięciu lat gra Aleksandrę, matkę Marcina (Mikołaj Roznerski) i Olka (Maurycy Popiel), bez której wielu już nie wyobraża sobie rodziny Chodakowskich. Ostatnio jednak widzowie TVP mieli okazję zobaczyć ją w całkiem innej roli. To Pieczyńska stworzyła wyrazistą, pełną emocji postać Olgi Czertwanowej w serialu kostiumowym "Dewajtis".

Jednym z gości była Małgorzata Pieczyńska, która postawiła na wyrazistą stylizację. 63-letnia aktorka należy do tych osób, które z każdym rokiem wyglądają coraz młodziej, a szczupłej sylwetki mogłyby pozazdrościć jej dużo młodsze kobiety.

Aktorka założyła do tego czarne spodnie i ledwo widoczny podkoszulek w kolorze ciemnego turkusu. Nie zapomniała o dodatkach. Postawiła na sporych rozmiarów owalny naszyjnik i dużą, mieniącą się torbę w odcieniach głębokiej zieleni.

Małgorzata Pieczyńska wiedzie dziś wiedzie szczęśliwe życie między Polską a Szwecją, u boku Gabriela Wróblewskiego. 63-letnia aktorka i starszy od niej o ponad 10 lat biznesmen od ponad 30 lat tworzą szczęśliwą parę. Zanim jednak się z nim związała, była żoną Andrzeja Pieczyńskiego. To właśnie on postanowił przedstawić jej swoją kochankę.

Aktorka nie ukrywa, że jako młoda dziewczyna całkowicie straciła głowę dla starszego o cztery lata Andrzeja Pieczyńskiego. Poznała go, gdy robiła kurs na prawo jazdy.

Gdy tylko rozpoczęła naukę w szkole teatralnej, para postanowiła się pobrać. Wydawać by się mogło, że wiodą szczęśliwe życie. Czar prysł zaledwie po sześciu latach małżeństwa.

Mąż Pieczyńskiej pewnego dnia wrócił do domu z nieznaną kobietą. Szybko wyjawił swojej żonie, że jest to jego kochanka. Jakby tego było mało, oznajmił przy tym także, że zamierza się z nią w przyszłości ożenić.

