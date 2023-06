Pracuje jako kelnerka. Wskazuje błędy przy dawaniu napiwków

Często słyszę pytanie: "No dobra, teraz jesteś kelnerką, a co planujesz robić dalej?". A dla mnie to jest to "dalej". Ja bardzo lubię tę pracę i na każdym kroku to podkreślam. Na Instagramie piszą do mnie ludzie, którzy skończyli dobre studia, np. inżynierskie czy prawnicze, a mimo tego, decydują się na pracę jako kelner, bo to ich pasja. Ja też skończyłam studia - turystykę i rekreację, a potem zarządzanie. Także to mgr przed nazwiskiem jest, ale dla mnie nie ma większego znaczenia.