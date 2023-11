Pranie będzie kosztować krocie. Najpopularniejsze błędy

Błędy podczas prania. Rachunki będą wyższe

"Daily Star" postanowiło sprawdzić, jakie są największe grzechy dotyczące prania. Wbrew pozorom, nie jest to tylko niestaranne segregowanie ubrań, które wkładamy do bębna. Niki English, starsza dyrektorka ds. projektowania i rozwoju biznesu w AJG Fashion Consulting, wskazała także przeciążanie pralki i wypychanie jej po brzegi. - Przeciążenie prowadzi do nieefektywnego prania, konieczności wykonywania dodatkowych cykli prania i zużywania większej ilości energii - tłumaczy na łamach "Daily Star".