"Premiera filmu to nie bal". Stylistka ocenia kreacje gwiazd

W stylu lat 50.

Do mody powrócił styl lat 50., który pamiętamy z kolekcji New Look Dior. Elegancki i wieczorowy, który rozsławiła Audrey Hepburn, sprytnie wkrada się do współczesności. Joanna Jędrzejczyk wykorzystała jeden z wiodących cech tej filmowej estetyki - dekolt w kształcie serca.