W ciąży przestała się depilować. Wyjaśnia powód

"Wszystkie naturalne ciała są piękne"

Z dzisiejszej perspektywy kobieta czuje się źle z powodu negatywnych komentarzy, które sama kierowała pod swoim adresem. - Smuci mnie to, ponieważ byłam tylko małym dzieckiem - podkreśliła. Obecnie, aby uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko i poprawić relacje z samą sobą, "pokonuje ten wstyd poprzez terapię ekspozycyjną". Chociaż Bekah, jak sama mówi, nadal czasami czuje do siebie "wstręt", ma nadzieję, że jej filmy pomogą innym poczuć się lepiej we własnym ciele, a także oswoją ją ze swoim wyglądem.