Przewozisz prezerwatywy? Błąd może cię wiele kosztować

Nie powinieneś pakować prezerwatyw do bagażu nadawanego. Przewożenie prezerwatyw w luku bagażowym może prowadzić do osłabienia materiału, z którego są wykonane, a także zwiększyć ich podatność na pęknięcia. Jest to spowodowane przede wszystkim wysoką temperaturą panującą w luku bagażowym. Nie jest również tajemnicą, że walizki, zanim trafią do luku, są często traktowane w sposób mało delikatny.