Przyszła na wystawę. Jej sukienka to prawdziwy strzał w dziesiątkę na sylwestra

Niektóre kobiety jednak decydują się na sukienki, które później będą mogły jeszcze wykorzystać. Tak też zrobiła Helena Norowicz. Modelka w swojej sukience śmiało będzie mogła wybrać się np. do pracy lub na imprezę z przyjaciółmi.

Aktorka zdecydowała się na sukienkę przed kolano, do której dobrała klasyczne, czarne rajstopy oraz naszyjnik w tym samym kolorze. W tym przypadku było to jednak dość ryzykowne posunięcie. W końcu przez wybór takich dodatków mogła uzyskać bardzo zachowawczy look, który nie robiłby większego wrażenia. Na szczęście było jednak inaczej.