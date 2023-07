"Rolnicy. Podlasie": Ranczo Emilki odwiedziły polskie gwiazdy. Zdradziła, jacy są naprawdę

Co ciekawe, kobieta postanowiła zradzić swoim fanom, jacy prywatnie są aktorzy, którzy wpadli do niej z krótką wizytą. Emila Korolczuk przyznała, że daleko im do gwiazd, o których słyszy się w mediach. Artyści byli dla niej bardzo mili, dzięki czemu z całą pewnością spotkanie z nimi będzie jeszcze długo wspominać.