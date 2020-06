Wcierka do włosów. Prawdziwy hit z popularnej drogerii na wypadające włosy i łupież. Skusisz się?

Isana jest jedną ze sztandarowych marek w sieci drogerii Rossmann . Kosmetyki sygnowane dokładnie tą marką cieszą się dosyć sporą popularnością wśród wielu miłośniczek produktów pielęgnacyjnych. Nie inaczej dzieje się z wcierką do włosów Isana, która kosztuje zaledwie 7,99 złotych za półlitrową butelkę. Głównym zadaniem tego kosmetyku jest walka z łupieżem , ale to niejedyne zastosowanie tej wcierki.

Wcierka do włosów Isana – jak działa?

Wcierka do włosów Isana to właściwie woda brzozowa. Konsystencją przypomina klasyczny szampon, ale ze względu na niezbyt poręczne opakowanie, wiele miłośniczek wcierki poleca przelanie jej do pojemnika z atomizerem. Wcierka do włosów Isana powinna być stosowana codziennie, aby uzyskać najbardziej optymalne efekty. Po spryskaniu włosów preparatem, należy dokładnie wykonać delikatny masaż skóry głowy oraz na całej długości pasm. Dzięki temu wcierka pozwoli na ograniczenie przetłuszczania się kosmyków, a także niweluje ich wypadanie i pobudza do wzrostu. Oprócz tego, wcierka do włosów Isana równie

dobrze wspomaga pielęgnację i walkę z łupieżem. Według zapewnień producenta, pasma mają być odżywione, błyszczące i wzmocnione.